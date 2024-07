Asp Agrigento, Fials “via libera alla stabilizzazione di 140 operatori sociosanitari e ausiliari specializzati”

Via libera alla stabilizzazione di circa 140 operatori sociosanitari e ausiliari specializzati all’Asp di Agrigento. Lo comunica la Fials guidata da Amedeo Fuliano che esprime “forte apprezzamento per la modifica della dotazione organica annunciata dal direttore generale dell’Asp, Giuseppe Capodieci.

Il segretario provinciale della Fials spiega che “l’intervento sulla pianta organica prospettato persegue un obiettivo di grande rilevanza sociale, che sarà raggiunto attraverso l’eliminazione del precariato per tutti gli Oss e gli ausiliari specializzati in possesso dei requisiti di stabilizzazione. Si tratta di un obiettivo ritenuto prioritario dalla Fials che consentirà di potenziare e migliorare l’assistenza sanitaria riequilibrando la dotazione organica dei profili interessati. Seguiremo le procedure previste nelle prossime settimane e proseguiremo in maniera fattiva e propositiva il confronto con il direttore generale per proseguire il percorso di crescita della nostra Asp”. L’intervento sulla pianta organica è dunque propedeutico alla stabilizzazione e le procedure dovrebbero concludersi verosimilmente a settembre.