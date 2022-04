Associazione italiana celiaci, due agrigentini nel direttivo

A Caltanissetta presso la sede del Mo. Vi. “Casa delle Culture e del Volontariato”, si sono svolte, le votazioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale dei Soci A.I.C. Sicilia.

Il consiglio Direttivo per il triennio 2022/2024 sarà composto da 18 componenti, 2 per provincia, gli agrigentini eletti sono Giuseppe Sorce e Luigi Lauricella.

I neo consiglieri eletti, a margine dello sfoglio, hanno rieletto per acclamazione il presidente uscente Paolo Baronello, memoria storica di A.I.C. Sicilia e volontario da oltre 20 anni in associazione.

L’associazione rappresenta un punto di riferimento per tutti i celiaci presenti nel territorio regionale ,ed è portavoce delle loro istanze in tutti i contesti istituzionali.

L’A.I.C. cura i progetti volti al miglioramento della vita quotidiana dei celiaci, si occupa di iniziative volte a sensibilizzare l’informazione, rispondendo direttamente ai bisogni del territorio.