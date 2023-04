ATP contro WTA: tennisti contro tenniste nella battaglia a colpi di record all time

I circuiti professionistici di tennis furono creati rispettivamente nel 1972 e nel 1973, rispettivamente la categoria maschile conosciuta come Tour ATP e la categoria femminile conosciuta come WTA.

Fra queste due categorie non c’è mai stata differenza, perché in entrambi i circuiti gli atleti e le atlete hanno sempre dimostrato spettacolo, conquistando gli appassionati che hanno sempre seguito le statistiche e le quote delle scommesse online, non sono mancati anche match di tennisti contro tenniste. Ecco quali sono i record all time delle due categorie in una sfida all’ultimo Slam.

ATP vs WTA al Grande Slam

Nei record del Grande Slam dominano Nadal e Djokovic nella categoria maschile, con ben 22 tornei vinti in carriera, nella categoria femminile è Serena Williams la tennista più vincente, a quota 23 tornei, mentre prima dell’era professionistica, è stata Margaret Smith Court a mettere il record all time di 24 tornei vinti, di cui ben 11 Australian Open vinti in carriera, contro i 10 di Djokovic.

I record per le vittorie del Roland Garros sono di Nadal con 14 trionfi in carriera e di Chris Evert con 7 vittorie, mentre a Wimbledon trionfa Federer per la categoria ATP con 8 vittorie del titolo e Martina Navratilova con 9 trionfi in questo torneo. Nell’US Open è Bill Tilden a dominare le classifiche all time con 7 vittorie del titolo, nella categoria WTA c’è Molla Bjurstedt Mallory con 8 vittorie negli Open americani.

Nell’era professionistica l’unica tennista ad aver vinto il Grande Slam (ossia tutti e 4 i tornei Open nello stesso anno solare) è Steffi Graf, che nel 1988 realizzò il Grande Slam d’Oro, vincendo Australian, Roland Garros, Wimbledon e US Open, più la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Seul.

Il Grande Slam d’Oro è stato vinto anche da altri tennisti e tenniste durante la loro carriera: Nadal, Agassi e Serena Williams. La curiosità è che Agassi e Graf sono sposati.

Serena Williams ha vinto ben due volte il Grande Slam Virtuale, conosciuto anche come Piccolo Slam, ossia la vittoria dei quattro tornei Open in due anni consecutivi. La tennista americana è l’unica ad aver centrato questo obiettivo due volte, nel biennio 2002 – 2003 e nel 2014 – 2015.

Record all time dell’ATP e del WTA

I tennisti che hanno vinto più titoli nel circuito ATP sono Jimmy Connors con 109 trionfi, seguito da Federer a 103 titoli, mentre nel circuito WTA spiccano i 167 titoli vinti da Martina Navratilova, che stabilisce il record assoluto, al secondo posto c’è Chris Evert con 157 titoli.

Il record di match vinti per la categoria WTA è ancora della Navratilova con 1442 trionfi in gara, mentre Jimmy Connors comanda la classifica ATP con 1557 gare vinte, seguito da Federer a quota 1526.