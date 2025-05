Attivo il servizio mobile dei Punti Digitale Facile nei comuni dei Sicani

È ufficialmente attivo il servizio mobile della rete dei Punti di Facilitazione Digitale, coordinato dal Gal Sicani a seguito dell’accordo con la Regione Siciliana per l’attuazione della misura 1.7.2 del PNRR promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Il nuovo presidio itinerante permette di raggiungere anche i comuni più piccoli e le aree più interne del territorio, offrendo supporto concreto ai cittadini per acquisire competenze digitali di base e utilizzare in autonomia i servizi online pubblici e privati.

Il servizio mobile dei Punti Digitale Facile si affianca alle postazioni fisse già attive in 14 comuni compresi tra le province di Agrigento e Palermo: Bisacquino, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Prizzi, Raffadali, Ribera, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina e Siculiana.

Nel fine settimana appena trascorso, il team di facilitatori digitali ha fatto tappa a Santo Stefano Quisquina, in occasione della Sagra del Formaggio e dei prodotti tipici Sicani, offrendo momenti formativi, informativi e consulenze individuali: “Portare la facilitazione digitale direttamente nei luoghi vissuti dalla comunità, anche attraverso postazioni mobili, significa rendere davvero concreta l’inclusione digitale. È un servizio importante perché facilita ancor di più il processo di transizione digitale”, ha spiegato lo staff del Gal Sicani.

Attraverso questo servizio, i cittadini possono ricevere supporto gratuito e personalizzato nell’attivazione dello SPID e della CIE, nell’accesso ai portali della Pubblica Amministrazione e persino nell’utilizzo di strumenti digitali per la vita quotidiana (email, app, servizi sanitari, moduli online), così da rafforzare le proprie competenze e la propria autonomia nell’uso di internet e dei dispositivi tecnologici.

La rete dei servizi di facilitazione digitale si caratterizza infatti per il suo approccio educativo basato sul fare e sull’apprendimento personalizzato. I facilitatori digitali, appositamente formati, supportano ogni cittadino in base al proprio livello di partenza, promuovendo un uso consapevole della tecnologia.

Sui canali social del Gal Sicani e sul portale www.galsicani.eu/tag/punto-digitale-facile/ si potrà rimanere informati sulle prossime tappe del servizio mobile, ma anche consultare le sedi e gli orari di apertura degli sportelli fissi.