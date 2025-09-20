Ultime Notizie

Bangladese picchiato e rapinato, arrestati due minori

Sono ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate in concorso 

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile – Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Termini Imerese, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare in carcere presso l’I.P.M., nei confronti di altri due componenti della “gang”, due giovani entrambi minorenni, ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate in concorso nei confronti di un cittadino del Bangladesh.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, scaturisce dalle tempestive e meticolose indagini svolte dai Carabinieri a seguito di un episodio di ingiustificata violenza che lasciò sgomenta l’intera comunità di Trabia.

La vicenda risale allo scorso marzo, quando un indifeso venditore ambulante era stato brutalmente aggredito da una “gang” di cinque ragazzi presso la Stazione Ferroviaria di Trabia; la vittima, già affetta da disabilità, venne picchiata con calci e pugni al volto riportando la frattura del setto nasale e la perdita di un dente.

Dopo l’aggressione il gruppo si diede subito alla fuga ma i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, collaborati nelle primissime fasi anche dai colleghi della Stazione di Trabia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sono riusciti a risalire all’identità dei due giovani entrambi minorenni, un 16enne e un 17enne già noti alle Forze dell’Ordine. Le indagini svolte hanno consentito di raccogliere gravi elementi di colpevolezza a carico dei responsabili della brutale aggressione, ottenendo un quadro probatorio tale da addivenire all’emissione di ben due provvedimenti restrittivi.

Per entrambi si sono aperte le porte dell’Istituto di Pena Minorile “MALASPINA” di Palermo.

