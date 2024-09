Beccato mentre cede marijuana ad un ragazzo: arrestato senegalese

Beccato dalla Polizia di Stato mentre cede marijuana ad un ragazzo. Per questo, un senegalese di 30 anni, richiedente protezione sussidiaria, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti della Squadra Volanti della Questura, nel corso dell’ordinario pattugliamento del territorio tra le vie del quartiere San Berillo, transitando per via Pistone, hanno notato un uomo mentre passava qualcosa ad un ragazzo, probabilmente minorenne.

A quel punto i poliziotti, insospettiti da quanto osservato, hanno deciso di fermare i due per un controllo e la loro identificazione.

Gli stessi, tuttavia, alla vista della Polizia si sono allontanati velocemente. Ne è scaturito un breve inseguimento che ha permesso di bloccare lo spacciatore, mentre il giovane acquirente si è allontanato.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire nelle tasche dei pantaloni diverse dosi di marijuana pronte per la vendita. In più, proprio nel luogo in cui si è svolto il controllo, accanto ad un cestino dei rifiuti, i poliziotti hanno trovato altra sostanza stupefacente, confezionata nello stesso modo di quella rivenuta addosso al 30enne.

Gli agenti, a quel punto, hanno deciso di proseguire l’attività di ricerca attraverso una accurata perquisizione a casa del soggetto che ha permesso di trovare altra marijuana. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 300 grammi di marijuana del valore di mercato di 3.000 euro.L’uomo è stato arrestato e sottoposto a processo con rito direttissimo.