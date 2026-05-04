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Bottiglia con benzina e catenaccio in un cantiere a Santa Elisabetta, indagini 

Il fatto è avvenuto nei pressi di via Belgio dove sono in corso i lavori di recupero dell’ex mattatoio

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Una bottiglia piena di benzina, un catenaccio e un lucchetto sono stati rinvenuti davanti il cancello di un cantiere a Santa Elisabetta. Il fatto è avvenuto nei pressi di via Belgio dove sono in corso i lavori di recupero dell’ex mattatoio. Chiaro il messaggio intimidatorio.

Al titolare della ditta non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri della locale stazione e denunciare l’accaduto. Al via le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire quanto accaduto. Il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà analizzato per trovare tracce utili all’attività investigativa. Negli scorsi giorni analoghi episodi si erano verificati a Raffadali e nel quartiere di Villaseta. 

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