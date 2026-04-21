Bottiglia con benzina e due proiettili a Villaseta, è la terza intimidazione in sei mesi 

Una bottiglia con del liquido infiammabile e due proiettili sono stati rinvenuti davanti un cantiere edile a Villaseta. Si tratta del terzo episodio intimidatorio ai danni di imprenditori che si registra negli ultimi sei mesi nel quartiere periferico di Agrigento dove si stanno ultimando diversi lavori edili.

Qualcuno ha agito di notte e ha lasciato l’inquietante messaggio proprio dinanzi il cantiere. A fare la scoperta è stato uno degli operai della ditta che ha lanciato l’allarme.

La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e gli investigatori hanno avviato le indagini. Nel novembre scorso un analogo episodio era avvenuto in un cantiere in via Caduti di Marzabotto. Lo scorso 1 aprile, invece, una bottiglia con del liquido infiammabile e una cartuccia erano state rinvenute davanti Villa Betania, l’ex casa di riposo interessata da lavori di ristrutturazione.