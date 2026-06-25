Cadavere di un sessantenne trovato in un boschetto vicino al mare 

Il cadavere di un sessantenne di Sciacca è stato rinvenuto ieri mattina in un boschetto non molto distante dal mare nella zona di Borgo Bonsignore, a Ribera. L’uomo indossava abiti sportivi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed il personale sanitario. Una prima ispezione cadaverica è stata eseguita dal medico. Secondo una primissima ricostruzione il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali ma comunque sono in corso ulteriori verifiche.