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Cadavere di un sessantenne trovato in un boschetto vicino al mare 

L’uomo indossava abiti sportivi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed il personale sanitario

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Il cadavere di un sessantenne di Sciacca è stato rinvenuto ieri mattina in un boschetto non molto distante dal mare nella zona di Borgo Bonsignore, a Ribera. L’uomo indossava abiti sportivi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed il personale sanitario. Una prima ispezione cadaverica è stata eseguita dal medico. Secondo una primissima ricostruzione il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali ma comunque sono in corso ulteriori verifiche. 

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