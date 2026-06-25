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Cadavere di un sessantenne trovato in un boschetto vicino al mare
L’uomo indossava abiti sportivi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed il personale sanitario
Il cadavere di un sessantenne di Sciacca è stato rinvenuto ieri mattina in un boschetto non molto distante dal mare nella zona di Borgo Bonsignore, a Ribera. L’uomo indossava abiti sportivi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed il personale sanitario. Una prima ispezione cadaverica è stata eseguita dal medico. Secondo una primissima ricostruzione il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali ma comunque sono in corso ulteriori verifiche.
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Redazione
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