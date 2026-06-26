Cadavere trovato in un boschetto vicino la spiaggia, disposta autopsia 

La Procura di Sciacca ha disposto l’autopsia sulla salma di Giuseppe Galluzzo, il sessantenne trovato morto in un boschetto nei pressi della spiaggia a Borgo Bosnignore di Ribera. L’esame autoptico, che servirà a chiarire le cause del decesso, è stato affidato al medico legale Maria Puntarello.

Il cadavere di Galluzzo non presenterebbe segni di violenza ma comunque gli inquirenti vogliono fare luce su quanto accaduto. L’uomo è stato trovato morto da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme. Il sessantenne viveva con l’anziana madre ed era uscito il giorno precedente, con abbigliamento sportivo, al tragico evento.