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Cadavere trovato in un boschetto vicino la spiaggia, disposta autopsia 

Disposta l’autopsia sulla salma di Giuseppe Galluzzo, il sessantenne trovato morto in un boschetto nei pressi della spiaggia a Borgo Bosnignore

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

La Procura di Sciacca ha disposto l’autopsia sulla salma di Giuseppe Galluzzo, il sessantenne trovato morto in un boschetto nei pressi della spiaggia a Borgo Bosnignore di Ribera. L’esame autoptico, che servirà a chiarire le cause del decesso, è stato affidato al medico legale Maria Puntarello.

Il cadavere di Galluzzo non presenterebbe segni di violenza ma comunque gli inquirenti vogliono fare luce su quanto accaduto. L’uomo è stato trovato morto da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme. Il sessantenne viveva con l’anziana madre ed era uscito il giorno precedente, con abbigliamento sportivo, al tragico evento. 

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