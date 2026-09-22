Incendiò il portone di un’abitazione, condannato 52enne riberese

Un anno di reclusione per avere incendiato il portone di un’abitazione nel centro di Ribera. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato Giancarlo Tomasello, 52 anni. Il pm, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna contestando anche la recidiva. La difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Tramuta, aveva invece sostenuto che dalle telecamere di sorveglianza non emergeva con chiarezza la presenza dell’imputato. Tomasello dallo scorso giugno si trova in carcere per un aggravamento della misura poiché, mentre si trovava ai domiciliari, avrebbe reagito nei confronti di un medico intervenuto su sua richiesta.