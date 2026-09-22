Il presidente del Consiglio Comunale di Castrofilippo aderisce a Forza Italia

Dopo il presidente del consiglio comunale di Naro, Giuseppe Passarello, anche quello di Castrofilippo, Francesco Lo Brutto, annuncia l’adesione a Forza Italia e nelle fila dell’on. Luigi Salvaggio.

Sposato, padre di quattro figli, infermiere professionale dipendente dall’ASP, con sede lavorativa presso l’ufficio di igiene ed epidemiologia di Favara, Francesco Lo Brutto presiede il civico consesso del Comune di Castrofilippo sin dal 12 giugno 2023, giorno in cui è scomparso il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ed il consiglio comunale di Castrofilippo lo ha eletto.

Nove mesi prima, il 25 settembre 2022, Francesco Lo Brutto aveva sostenuto la candidatura di Luigi Salvaggio nella lista di Forza Italia alle elezioni regionali ed era poi rimasto sempre vicino a lui. Così, oggi può affermare: “Nonostante i continui e diuturni impegni a cui sono chiamato dai miei figli e dalla famiglia, non ho mai smesso di lavorare per Castrofilippo che rappresenta la mia comunità e mi sta tanto a cuore. Ho sempre creduto nei valori della famiglia e in quelli della solidarietà e per tali valori mi sono sempre speso per essere parte attiva del cambiamento e del miglioramento della qualità della vita di Castrofilippo. Adesso, a fianco del parlamentare regionale on. Salvaggio, il mio percorso diventa più solido ed efficace nella prospettiva di esaudire le legittime istanze della comunità in cui vivo ed opero”.

L’on. Luigi Salvaggio commenta: “Il legame con Francesco Lo Brutto è robusto ed antico ed io sono lieto di porre la mia attività