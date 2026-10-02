Caltanissetta

Protagonisti di condotte pericolose, emessi 26 provvedimenti

Nel dettaglio 12 avvisi orali, 11 ammonimenti e 3 fogli di via obbligatori.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Questore della Provincia di Caltanissetta Marco Giambra, a seguito di istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, ha emesso 26 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dodici di essi riguardano l’avviso orale notificato a soggetti arrestati e denunciati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri nel territorio provinciale poiché si sono resi protagonisti di condotte pericolose e antisociali quali: furto aggravato, spaccio di stupefacenti, detenzione di armi, resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti e minacce. Undici ammonimenti, per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, sono stati emessi nei confronti di soggetti che si sono resi autori di stalking, lesioni personali, percosse e minacce nei confronti di familiari o conviventi. In un caso, un trentenne ha provocato lesioni personali alla propria madre convivente, una donna di settant’anni, a seguito dell’ennesimo litigio causato dal rifiuto della vittima di consegnargli duemila euro. La donna, dopo l’aggressione fisica subita dal figlio, è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. In un altro caso, un padre sessantenne, ha ripetutamente percosso e minacciato il proprio figlio per futili motivi. Tre provvedimenti di foglio di via obbligatorio sono stati emessi nei confronti di pregiudicati non residenti nella provincia di Caltanissetta, tratti in arresto dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, a Gela, per i reati di furto aggravato in attività commerciale, detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I predetti non potranno far ritorno nella nostra provincia per un periodo di due anni. Infine, il Questore ha inoltrato otto proposte per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza: quattro nei confronti di soggetti che si sono resi autori di episodi di maltrattamenti e stalking e quattro autori di reati in ambito di criminalità comune. Il Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento delle proposte del Questore, ha emesso quattro decreti di irrogazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 

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