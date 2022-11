Camilleri, un libro con due inediti e altre storie di Vigàta

Due racconti inediti di Andrea Camilleri e altre storie pubblicate in tempi diversi formano ora il libro ‘La guerra privata di Samuele e altre storie di Vigàta’ che arriva l’8 novembre in libreria, pubblicato postumo da Sellerio. Sono sei racconti perfetti e compiuti tanto da costituire quasi un romanzo che verranno festeggiati in tutta Italia da lettori e librai con tre giorni di incontri l’8, il 9 e il 12 novembre. Tra gli appuntamenti del giorno d’uscita del libro, un brindisi al Fondo Andrea Camilleri a Roma, alle 18.30 con letture di Alessandra Mortelliti.

Maratone e letture anche a Firenze, Torino, Vicenza, Castiglione del Lago (Pg), Bazzano (Bo), Caltanisetta, Palermo e Reggio Calabria. E poi, il 9 novembre a Catanzaro, Torino, Viareggio (Lu), Sorrento (Na), Bari e il 12 novembre a Pisa, Rovereto (Tn). Nate tutte da suggestioni letterarie, tracce del passato e cronache, le storie di Vigàta attingono in molti casi alla vita vera di Camilleri, morto il 17 luglio 2019. Tra i numerosi riconoscimenti il Premio Campiello 2011 alla Carriera, il Premio Chandler 2011 alla Carriera e il Premio Pepe Carvalho 2014. La raccolta si apre con l’inedito ‘La prova’, una “commedia” di equivoci e tradimenti e si chiude con ‘I quattro Natali di Tridicino” che era uscito in ‘Storie di Natale’ (Sellerio) nel 2016.

L’altro inedito è ‘La guerra privata di Samuele, detto Leli’ che racconta la discriminazione razziale in un ginnasio dove uno studente ebreo sa però come fronteggiare i professori istupiditi dal regime. Le altre storie: ‘L’uomo è forte’ (uscito in Articolo 1. Racconti sul lavoro, Sellerio, 2009), ‘La tripla vita di Michele Sparacino’ (in allegato al ‘Corriere della Sera’ 2008 e Rizzoli 2009) e ‘La targa’, in allegato al ‘Corriere della Sera’ 2011 e Rizzoli 2015) troviamo la vita da cane di un pover’uomo, l’impostura di un falso eroe patriottico, al quale non si sa come dedicare una targa di pelosa commemorazione e le vite fasulle cucite addosso a Sparacino sempre “scangiato per un altro”. “Una rete di storie, ovvero una proliferazione di intrecci sorprendenti, è questo libro di racconti.

La consueta concentrazione espressiva, la scrittura scenica di geniale lucidità, e il talento umoristico, consentono a Camilleri di tradurre con spigliatezza il ludico nel satirico, facendo giocare il tragico con il comico: senza però escludere momenti d’incanti emotivi, come nel racconto I quattro Natali di Tridicino” scrive nella quarta di copertina Salvatore Silvano Nigro. Tutti gli appuntamenti su sellerio.it