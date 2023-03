Cammarata, appalto per lavori di adeguamento antisismico, impiantistico dell’I.I.S. “Madre Teresa di Calcutta”

Con determinazione dirigenziale del Settore Edilizia Scolastica è stato aggiudicato l’appalto per gli interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell’I.I.S. “Madre Teresa di Calcutta” di Cammarata, lavori progettati dallo staff tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per i quali era stato ottenuto un finanziamento con risorse del Piano “Next Generation EU”. L’appalto, gestito integralmente in modalità telematica (pervenute 51 offerte tramite la piattaforma telematica Maggioli), è stato aggiudicato all’impresa ELCAL SRL, con sede a Favara (AG), che ha offerto il maggior ribasso del 30,885% per un importo netto di 1.015.588,98 euro, a cui vanno aggiunti 77.571,82 euro per oneri di sicurezza (importo contrattuale complessivo di 1.093.160,80 più Iva.

A breve la stipula del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria che consentirà di avviare l’iter di realizzazione dei lavori.