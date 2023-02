Camper contromano sulla Ss 115 si scontra con un’auto: nessun ferito

Scontro tra un camper e un’auto sulla Ss 115 all’ingresso ovest di Sciacca. L’uomo che era a bordo del camper non si è accorto del tratto a senso unico e il conducente dell’auto che stava sopraggiungendo dalla parte opposta non è riuscito ad evitare lo scontro. Sul posto è intervenuta la Polizia per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Per fortuna non ci sono stati feriti Nel corso degli accertamenti il transito veicolare ha subito consistenti rallentamenti, con lunghi incolonnamenti di autoveicoli.