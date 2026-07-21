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Strage di cani a Sciacca, 41enne indagato per maltrattamenti e uccisione di animali 

Paolo La Bella è il saccense denunciato per maltrattamenti e uccisione di animali d’affezione

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

E’ Paolo La Bella, 41 anni, già condannato nel 2017 con l’accusa di incendio boschivo aggravato, il saccense denunciato dalla Polizia locale di Sciacca per maltrattamenti e uccisione di animali d’affezione. Difeso dall’Avvocato Giuseppe Scorsone, l’indagato respinge ogni ricostruzione di abbandono volontario, sostenendo di non aver potuto raggiungere l’immobile per circa un’ora e annunciando che fornirà ulteriori chiarimenti sull’accaduto.

Oggi la magistratura dovrà accertare ogni responsabilità anche per la tragedia che ha coinvolto quei poveri animali. Tralasciando che non è stata spesa una sola parola di rammarico per l’accaduto, leggere che i cani sarebbero rimasti sul terrazzo “solo un’ora” e che l’indagato “ama gli animali” è qualcosa che trovo sconcertante e profondamente irrispettoso nei confronti di quattro esseri viventi morti praticamente arrostiti al sole e degli altri trovati in condizioni drammatiche”, scrive l’attivista e animalista Vittorio Rizzi che ha annunciato per sabato 25 Luglio alle ore 19 in piazza Scandaliato una manifestazione per dire “Basta crudeltà, Giustizia ora” con un messaggio chiaro: “chi dimostra un profondo disprezzo per la vita e per il bene comune non può continuare a farla franca. Gli animali meritano giustizia. Sempre”.

“Aver condannato ad una morte atroce questi animali innocenti è un orrendo crimine e un criminale è chi lo ha compiuto”, dichiara Animalisti Italiani che ha sporto denuncia per maltrattamento e uccisione di animali d’affezione contro il proprietario di quei cani e – come dichiara il presidente dell’Associazione Walter Caporale – “ci costituiremo parte civile nel processo che ne deriverà perché non può e non deve restare senza giustizia un atto tanto orrendo”.

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