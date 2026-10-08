Canicattì

Canicattì, accoltella un uomo e poi si consegna alla polizia 

L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, ha accoltellato un uomo che neanche conosceva e dopo si è consegnato alla polizia

Pubblicato 21 ore fa
Da Redazione

Momenti di terrore questa sera a Canicattì dove una persona è stata accoltellata al supermercato Lidl, in via Regina Elena. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, si è scagliato contro la vittima colpendola con un fendente. Poco dopo si è presentato spontaneamente al commissariato di Canicattì e si è consegnato alla polizia.

La persona offesa, invece, è stata trasferita all’ospedale Barone Lombardo per le cure mediche del caso. Secondo quanto trapela non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’esagitato, invece, si trova attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria e la sua posizione è al vaglio. È possibile che in serata possano essere emessi provvedimenti nei suoi confronti. 

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