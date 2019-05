Canicattì, discariche abusive in pieno centro: al via la bonifica

A Canicattì nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 maggio sono state effettuate interventi di bonifica di numerose discariche abusive sparse all’interno della città. Gli interventi da parte della ditta Iseda sono stati concordati l ‘amministrazione comunale.

“​Giova rappresentare, scrive la ditta iseda, che il comportamento poco virtuoso di taluni utenti ha cagionato la presenza dei predetti cumuli indiscriminati di rifiuti, che rischiano di vanificare quanto di buono sta cercando di fare lo scrivente RTI in sinergia con la Vs Amministrazione Comunale.​Le situazioni anzi dette, di fatti, vanno ad incidere pesantemente sul decoro urbano, senza tralasciare l’aspetto igienico sanitario e di tutela della salute pubblica, che inevitabilmente ne risultano non poco compromessi.Il tempestivo intervento è stato dettato, difatti, dalla necessità di minimizzare l’impatto ambientale negativo, provocato dalle discariche abusive, con l’obiettivo di non arrecare nocumento alla popolazione.”











​Di seguito vengono elencate le vie cittadine, interessate dal summenzionato intervento di bonifica di discariche abusive.

​Giovedì 23 maggio:– Via Rinazzi, compreso ingressi Foro Boario- Via Pirandello- Via Giudice Saetta- Via Calvario- Via Manzoni- Via Solferino- Via Vittorio Emanuele- Via A. Diaz- Via Rovitelli- Via Cavour

Venerdì 24 maggio:– Via Torino- Via Minghetti- Via Colombo- Zona di fronte ufficio Enel- Via Carducci- Via Veneto- Via Giovanni Pascoli- Via Garibaldi- Via Cap. Ippolito- Via Tre Sorgenti- Zona di fronte Cinema Odeon- Via Gaeta- Via Nazionale- Via Soldato Battaglia- Zona Palma