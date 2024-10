Canicattì, gli alunni dell’istituto Verga intervistano il vaticanista Fabio Marchese Ragona

Fabio Marchese Ragona, vaticanista di Mediaset, originario di Canicattì è riuscito in una delle fatiche più impegnative per il giornalismo del suo settore: intervistare il Papa e farne un libro. Marchese Ragona, giornalista con una lunga carriera e autore di numerose opere su temi vaticani, ha seguito da vicino il pontificato di Papa Francesco, realizzando interviste esclusive e firmando documentari e libri su argomenti di grande attualità ecclesiale ma ieri è tornato nella sua Canicattì per parlare a un gruppo di alunni dell’Istituto Comprensivo Giovanni Verga che da grandi vorrebbero essere giornalisti. Un progetto che la dirigente Maria Ausilia Corsello ha fortemente voluto per avvicinare i bambini anche a questa realtà lavorativa che, a ragion del vero, si percepisce proprio da quel livello scolastico. Le interviste, per la prima volta su questo giornale, sono di Jonas Petralito (11 anni).