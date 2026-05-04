Canicattì

Scappa dal reparto di psichiatria e tenta di salire su un’impalcatura: salvata dagli operai

Momenti di tensione all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Momenti di tensione all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, quando una paziente ricoverata nel reparto di psichiatria è riuscita ad allontanarsi dalla struttura sanitaria, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. La donna è stata individuata poco dopo nei pressi del cantiere edile dell’ospedale dove avrebbe tentato di arrampicarsi su un’impalcatura, mettendo a rischio la propria incolumità. Provvidenziale l’intervento degli operai presenti sul posto, che si sono accorti della situazione e hanno immediatamente dato l’allarme, evitando conseguenze potenzialmente gravi.

Sul luogo sono intervenuti rapidamente i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e riportato la situazione sotto controllo. La paziente è stata poi affidata alle cure del personale sanitario.

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