Carabinieri travestiti da postini scoprono spaccio di droga in casa, denunciato 20enne

Una speditiva attività info-investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante li ha portati a sospettare che un 20enne catanese avesse intrapreso l’attività di spaccio in casa.

Nella mattinata quindi i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, in abiti borghesi e a bordo di autovetture con targhe di copertura, si sono recati presso l’abitazione del giovane, in una traversa di via Padova, per verificare se i sospetti fossero fondati. Fingendosi portalettere i militari dell’Arma sono riusciti a farsi aprire il portone per poi accedere all’interno dell’abitazione identificando il giovane per un 20enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie legate allo spaccio di stupefacenti Le ricerche effettuate all’interno delle stanze hanno fornito riscontro agli operanti che hanno trovato nel frigorifero in cucina un panetto di hashish del peso di 45 grammi, mentre, su un mobile della cucina, all’interno di un vasetto, hanno recuperato 14 grammi di marijuana.

I Carabinieri hanno anche trovato due bilancini digitali perfettamente funzionanti e vario materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente. La sostanza stupefacente è stata sequestrata mentre il 20enne sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”