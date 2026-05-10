Messa in sicurezza del costone di via Manzoni e via Toniolo, ok al documento di indirizzo alla progettazione 

“Un’altra importante programmazione della Giunta Miccichè per la messa in sicurezza del territorio cittadino prende forma con l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo agli interventi sul costone di Via Manzoni 183/185 e Via Toniolo. Si tratta di un passaggio importante e concreto per affrontare una criticità che da anni interessa questa parte della città e che riguarda direttamente la sicurezza dei residenti, della viabilità e degli edifici sottostanti il versante.” Lo dichiara in una nota l’assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato.

“L’area interessata dall’intervento è infatti classificata dal Piano per l’Assetto Idrogeologico con elevati livelli di pericolosità e rischio geomorfologico, con dissesti attivi che rendono non più rinviabile un’azione organica di consolidamento e messa in sicurezza. L’attenzione su Via Toniolo nasce da un’attività di monitoraggio e ascolto del territorio che l’Amministrazione comunale porta avanti ormai da anni. Già nel 2022 erano stati segnalati dissesti ai marciapiedi, alla pavimentazione e alle aree di parcheggio della zona, aggravati dall’azione delle radici degli alberi e dalla mancata manutenzione nel tempo. Negli anni successivi, anche a seguito dei dissesti registrati sul costone e lungo la sede stradale, l’Amministrazione ha avviato un percorso tecnico-amministrativo specifico culminato, nel 2024, con la nomina del Responsabile Unico del Progetto e del gruppo di lavoro incaricato di seguire tutte le fasi dell’intervento.”

L’assessore prosegue: “Come assessore alla Protezione Civile e ai Lavori Pubblici, ho seguito personalmente l’evoluzione dell’iter, mantenendo costante il confronto con gli uffici tecnici e sollecitando l’avanzamento delle attività necessarie per arrivare alla definizione della progettazione. Il Documento approvato definisce oggi in maniera chiara gli indirizzi tecnici e gli obiettivi dell’intervento, che comprendono il consolidamento del muro di sostegno, la stabilizzazione del versante, la regimentazione delle acque meteoriche, il rifacimento dei tratti stradali ammalorati e la realizzazione di opere di protezione contro eventuali distacchi di materiale roccioso. È stata inoltre predisposta una prima stima economica dell’intervento pari a circa 823 mila euro, che costituirà la base per le successive fasi progettuali e per l’individuazione delle necessarie fonti di finanziamento. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di intervenire in maniera definitiva sulle cause che nel tempo hanno determinato fenomeni di erosione e dissesto, garantendo al tempo stesso maggiori condizioni di sicurezza e una migliore funzionalità della viabilità della zona. Continuiamo a lavorare con responsabilità e concretezza affinché questo percorso possa rapidamente tradursi nella progettazione esecutiva, nel reperimento delle risorse e nella successiva apertura dei cantieri, perché la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio restano priorità assolute per questa Amministrazione.”