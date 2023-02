Carceri: aggredito agente all’Ucciardone a Palermo

Nuova aggressione di un agente di polizia penitenziaria nel carcere Maresciallo Di Bona, ex Ucciardone, a Palermo. Lo rende noto il vice segretario regionale Cnpp Maurizio Mezzatesta.

“L’aggressione – racconta il sindacalista – è avvenuta alla nona sezione, dove due detenuti hanno sottratto le chiavi all’agente e si sono diretti presso l’ufficio dell’Agente impossessandosi di alcuni oggetti tra di cui un estintore. Il peggio è stato evitato grazie all’intervento tempestivo dello stesso agente, in quel momento da solo, che è riuscito a riprendere il controllo della situazione richiudendo i detenuti nella cella”. Alcuni giorni fa, nella stessa sezione una guardia carceraria era stato privato delle chiavi e sequestrato.

“Il Cnpp non sta a guardare, ha già inviato nota di protesta agli organi superiori dell’amministrazione penitenziaria regionale, nonché alle autorità locali in merito al dilagante fenomeno delle aggressioni al personale di polizia in servizio negli istituti – continua Mezzatesta – che oltre ad essere poliziotti dello stato sono anche cittadini e vanno in ogni modo tutelati principalmente dalle Istituzioni”.