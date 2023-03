Carenze igienico sanitario in ristorante etnico: sequestrati oltre 100 kg di carne

Blitz del Nas dei carabinieri di Ragusa in un ristorante etnico del capoluogo ibleo: scoperte gravi carenze igieniche e in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti. Sequestrati oltre cento chili di carne senza etichettatura né documenti di acquisto, quindi non rintracciabili. “Emerse rilevanti carenze in materia di applicazione dell’autocontrollo basato sui principi dell’Haccp – dicono i militari -, nonché sull’igiene e tenuta dei locali, su alcuni dei quali si è riscontrato l’arbitrario ampliamento delle superfici autorizzate”. Il ristorante, inoltre, aveva attivato abusivamente un deposito di generi alimentari che è stato chiuso dall’Asp di Ragusa. Contestata anche l’inosservanza delle norme contro il fumo negli esercizi pubblici. Al titolare sono state elevate multe per quasi seimila euro.