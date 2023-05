Carnevale di Sciacca, on line il sito dedicato all’evento

In piena attività la macchina organizzativa del Carnevale di Sciacca 2023 da parte dello staff della Meridiana Eventi Srl. Fra le tante iniziative intraprese in questi giorni va segnalata l’attivazione del sito internet WWW.CARNEVALESCIACCA2023.IT finalizzato a dare informazioni in tempo reale sull’evento. Collegandosi al sito, infatti, oltre ad avere notizie generali, sarà possibile scrivere all’indirizzo info@carnevalesciacca2023.it oppure al numero whatsapp 3314608870 per avere informazioni utili e chiarimenti sulla manifestazione. Scrivendo al numero whatsapp 327 4028733 o collegandosi al sito www.ticketzeta.it sarà possibile avere informazioni precise sulla vendita dei biglietti o sugli abbonamenti. E ancora, scrivendo alla mail commerciale@carnevalesciacca2023.it o al numero whatsapp 329 1047128 si potranno chiedere informazioni sugli stand o sulla pubblicità. Inoltre è stato attivato un info point della manifestazione in Corso Vittorio Emanuele, 102. Per le notizie stampa si può scrivere alla mail ufficiostampa@carnevalesciacca2023.it o scrivere al numero whatsapp 333 6191440. Naturalmente sono anche attive le pagine social di Facebook all’indirizzo Carnevale Sciacca 2023 e quelle Instagram CarnevaleSciacca2023. Tante iniziative intraprese, quindi, per essere sempre più vicini alla gente e a che ama lo storico Carnevale di Sciacca.