Casinò online nuovi: come selezionare quelli più affidabili?

Nello sconfinato mondo del gioco online ogni giorno ci sono delle novità: nuovi giochi, nuove slot e anche nuovi casinò. Destreggiarsi tra luci, colori e tintinnio delle monetine non è semplice soprattutto per chi non ha molta esperienza in questo settore. La tentazione di provarli tutti è forte, ma il tempo a disposizione è tiranno e non ci consente di trascorrere tutto il tempo che vorremmo giocando online. La selezione è importante anche e soprattutto per un altro motivo, quello della qualità. I casinò online nuovi sono sempre tanti, ma quantità e qualità non sempre coincidono.

L’apparenza può trarre facilmente in inganno: una grafica brillante, dei bonus particolarmente elevati e una scelta ampia di giochi possono conquistare anche il player più diffidente. Ma in base a quali criteri dovremmo obiettivamente scegliere il casinò in cui effettuare le nostre puntate? Se l’aspetto esteriore costituisce un piccolo indizio sul sito che abbiamo adocchiato, in realtà sono ben altri gli aspetti che dovremmo valutare.

All’inizio può sembrare un po’ complicato e macchinoso, ma nel giro di poco tempo riuscirai a valutare un sito di gambling già alla prima occhiata. Prendi carta e penna quindi, perché i nostri suggerimenti ti saranno molto utili nelle tue prossime avventure al tavolo verde!

Casinò online

Nuovi casinò online: l’identikit dei migliori siti

I migliori operatori del settore del gioco possono variare di molto nell’aspetto, ma quando si tratta di caratteristiche concrete, hanno tutti delle qualità in comune. Ecco le principali:

Licenza di gioco

Un casinò online sicuro e affidabile ha sempre una licenza che gli consente di operare nel pieno rispetto della legge. Che si tratti di un’autorizzazione rilasciata dall’ADM (ex AAMS). dalla MGA o dalla UK Gambling Commission, l’importante è che il sito offra i servizi di gioco a distanza in base a una licenza. Quest’ultima viene rilasciata solo a seguito della verifica di una serie di requisiti, tra cui la solvibilità e l’utilizzo di un RNG (Random Number Generator).

Ampia selezione di giochi

Un altro aspetto importante che dice molto sulla qualità di un casinò è la selezione di giochi disponibili sia da tavolo che slot, incluso il casinò online. Oltre all’ampia scelta bisogna però tenere conto anche dei provider a cui appartengono i giochi. Se il parco slot ad esempio è tra i più grandi del web ma si tratta di software house di scarso livello, è meglio prendere in considerazione altre opzioni. Oltre alla qualità della grafica, sono anche i premi a variare notevolmente.

Bonus convenienti

I bonus sono il primo elemento che cattura l’attenzione dei giocatori. E in effetti, l’idea di giocare senza dover pagare in tutto o in parte una puntata ci piace. Attenzione però, perché non sempre è tutto oro quello che brilla. Oltre ai vantaggi offerti dalla promozione, bisogna guardare a un altro dettaglio, che è quello dei requisiti di scommessa per prelevare le vincite del bonus. Più è elevato il requisito e maggiore è la difficoltà per il player di riscuotere i suoi premi.

Assistenza clienti reperibile

Scenario tipico durante l’esperienza di gioco: hai effettuato un deposito ma non vedi l’accredito sul tuo conto. Oppure vorresti sbloccare un bonus ma non riesci a trovare la modalità per farlo. A chi rivolgersi a questo punto? All’assistenza clienti, ammesso che ci sia. Spesso quasi dimenticata dagli utenti quando selezionano un casinò, l’assistenza clienti è vitale quando abbiamo un problema. Prima quindi di registrarti su un sito, accertati che il supporto sia facilmente reperibile, anche tramite live chat, e che parli in lingua italiana.

Metodi di pagamento

Quanti e quali metodi di pagamento offre il casinò? Questa è un’altra domanda che dovresti porti prima di scegliere il sito su cui giocare. Il motivo è semplice: un casinò che offre poche modalità per effettuare depositi e prelievi limita le tue possibilità di gioco. Anche se utilizzi una delle poche carte prepagate presenti sul casinò, potresti non sempre avere del credito disponibile e non avere altre alternative pratiche e sicure non è il massimo per il tuo gameplay.