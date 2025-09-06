Palermo

Caso ufficiale di West Nile a Palermo: trentenne ricoverato

L'uomo è rientrato in città da Voghera, in provincia di Pavia, dove vive e lavora

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Febbre alta e una spossatezza anomala lo hanno spinto ad andare in ospedale. Non un malanno di stagione, ma qualcosa di più serio. Si è concluso con una diagnosi di virus West Nile il calvario di un lavoratore palermitano di 30 anni, rientrato in città da Voghera, in provincia di Pavia, dove vive e lavora.

L’uomo si è presentato ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia. I sintomi hanno subito insospettito l’equipe medica, che ha ipotizzato un’infezione trasmessa da zanzara e ha immediatamente richiesto gli esami di laboratorio specifici. L’esito è arrivato oggi, con la conferma dal laboratorio del Policlinico “Paolo Giaccone”: positivo al virus della “febbre del Nilo”.

A seguito della diagnosi, il paziente è stato trasferito e si trova ora ricoverato nel reparto di Malattie infettive dello stesso Policlinico. Le sue condizioni sono monitorate costantemente. L’ipotesi più accreditata è che il contagio sia avvenuto in Lombardia, una delle regioni italiane dove la circolazione del virus è storicamente più diffusa.

