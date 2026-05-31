“Fatture false per evadere il fisco”, assolti e prosciolti 4 imprenditori agrigentini 

Per le condotte contestate dal 2016 gli imputati sono stati assolti perchè il fatto non sussiste mentre per quelle precedenti è intervenuta la prescrizione facendo così cadere tutte le accuse. Lo ha disposto il giudice del tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, nei confronti di quattro imprenditori agrigentini che erano finiti a processo con le accuse di aver evaso il Fisco attraverso delle fatture false nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2016.

Si tratta di Salvatore La Marca, 66 anni, di Ravanusa; Carmelo Gambino, 60 anni, di Canicattì; Giuseppe Marchese Ragona, 91 anni, e Francesco Safonte, 71 anni, entrambi di Canicattì. Ai primi due veniva contestata una evasione pari a circa 865 mila euro. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Giacinto Paci, Calogero Li Calzi, Floriana Salamone e Rosario Ninfosì.