Canicattì, sequestrato autolavaggio e denunciato titolare
Secondo quanto accertato dai controlli l'uomo scaricava le acque reflue direttamente nella rete fognaria senza relativa depurazione.
Un quarantenne canicattinese, proprietario di un autolavaggio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento, per violazione della normativa sulla tutela ambientale. L’uomo scaricava le acque reflue direttamente nella rete fognaria senza relativa depurazione.
Questo quanto accertato durante un normale controllo amministrativo, da parte dei poliziotti del commissariato di Canicattì insieme ai tecnici dell’Arpa. Oltre a denunciare il 40enne titolare dell’esercizio commerciale, gli agenti hanno provveduto al sequestro preventivo dell’autolavaggio. L’uomo inoltre deve presentare in breve tempo, anche la documentazione relativa all’autorizzazione, per evitare ulteriori sanzioni per irregolarità amministrativa.