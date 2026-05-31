Agrigento

Crolla la falesia di Zingarello, Maremico: “Bisogna salvare la costa”

“Un nuovo crollo ha colpito la fragile falesia di Zingarello, ad Agrigento. Se le Istituzioni continueranno a non fare nulla per difendere le nostre coste, la natura e l’erosione costiera avanzeranno ancora di più, facendo perdere ulteriori spiagge fruibili e metteranno a rischio di crollo anche diverse case. E’ necessario che la prossima Amministrazione comunale […]

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

“Un nuovo crollo ha colpito la fragile falesia di Zingarello, ad Agrigento. Se le Istituzioni continueranno a non fare nulla per difendere le nostre coste, la natura e l’erosione costiera avanzeranno ancora di più, facendo perdere ulteriori spiagge fruibili e metteranno a rischio di crollo anche diverse case. E’ necessario che la prossima Amministrazione comunale di Agrigento si svegli dall’atavico torpore e chieda un intervento deciso ed urgente alla Struttura Commissariale contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana, per studiare la grave situazione agrigentina ed intervenire, prima che sia troppo tardi.” Cosi in una nota Claudio Lombardo dell’associazione Mareamico Agrigento.

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