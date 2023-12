Cisl Fp, Maurizio Sturnio nuovo componente della segreteria delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna

Nella serata di ieri il Consiglio generale della Cisl Fp di Agrigento, Caltanissetta ed Enna ha eletto con 24 voti e un astenuto Maurizio Sturnio quale nuovo componente della segreteria territoriale.

Erano presenti tra gli altri il segretario generale Paolo Montera, quello regionale Marco Corrao e la segretaria della Cisl delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Carmela Petralia.

Sturnio, già responsabile della Sanità privata per la provincia di Enna si è battuto in questi anni in numerose vertenze che hanno riguardato l’Oasi di Troina. I migliori auguri di buon lavoro al nuovo componente della segreteria arrivano dai componenti Salvatore Parello e Simonetta Franzone.