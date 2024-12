Codice della strada, cosa cambia da oggi: tutte le nuove regole

Entrano in vigore oggi, sabato 14 dicembre, le nuove disposizioni previste dalla riforma del Codice della Strada. Tra le principali novità, volute fortemente dal ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, ci sono pene più severe per chi guida con il cellulare, sotto l’effetto di alcol o droghe, e per chi abbandona animali in strada. Inoltre, viene introdotta una regolamentazione più stringente per i monopattini e modifiche al limite di potenza delle auto guidabili dai neopatentati. L’obiettivo principale di queste norme è migliorare la sicurezza stradale e ridurre incidenti e vittime.

Se il tasso supera 1,5 grammi per litro, le pene diventano ancora più severe, con una multa fino a 6.000 euro, arresto fino a un anno e sospensione della patente fino a due anni. Per chi guida sotto l’effetto di droghe, basterà un test positivo per incorrere in sanzioni, anche se non ci sono segni evidenti di alterazione. Sono esclusi da questa disposizione i consumatori di cannabis terapeutica sotto controllo medico. Ma non è finita qui.

Velocità, ZTL e autovelox

Per l’eccesso di velocità, chi supera i limiti di oltre 10 km/h (fino a 40 km/h) rischia multe che partono da 173 euro e arrivano a 694 euro. Per infrazioni commesse almeno due volte in un anno nei centri abitati, la patente può essere sospesa per un periodo da 15 a 30 giorni. Nelle ZTL, le limitazioni alla circolazione dovranno essere giustificate da esigenze di tutela ambientale o artistica, garantendo comunque la mobilità dei cittadini. Novità anche per gli autovelox: nel caso di più multe nello stesso tratto stradale entro un’ora, si pagherà un’unica sanzione, pari alla più grave aumentata di un terzo.

Monopattini e biciclette

I monopattini elettrici saranno soggetti a regole più rigide. Sarà obbligatorio dotarli di targa, assicurazione e casco. Tuttavia, i tempi di attuazione dipenderanno dai regolamenti tecnici ancora in fase di definizione. Per quanto riguarda i ciclisti, gli automobilisti dovranno mantenere una distanza minima di un metro e mezzo durante i sorpassi. Inoltre, è previsto un aumento delle piste ciclabili nelle aree urbane. Per i neopatentati, il limite di guida di auto potenti viene esteso da uno a tre anni, ma con una modifica rispetto al passato. I giovani potranno guidare veicoli con una potenza fino a 75 kW/t, anziché 55 kW/t come previsto in precedenza. Tuttavia, restano escluse le vetture con potenza massima superiore a 105 kW. Questo cambiamento riguarderà solo chi conseguirà la patente dopo l’entrata in vigore della nuova legge.

Abbandono di animali

Chi abbandona animali in strada rischia non solo una multa, ma anche la sospensione della patente per un periodo che va da sei mesi a un anno. Nei casi più gravi, se l’abbandono causa incidenti con vittime o feriti, la pena può arrivare fino a sette anni di carcere. Tra le altre norme introdotte, è previsto che almeno il 20% delle aree di sosta sia gratuito, con spazi dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici e alle aree di sosta per i disabili. Nei pressi di stazioni e aeroporti saranno istituite aree “kiss & ride” per la sosta breve.Con queste misure, il nuovo Codice della Strada punta a una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada e a una gestione più sostenibile e ordinata della mobilità urbana. Come sottolineato da Salvini, l’obiettivo è ridurre drasticamente gli incidenti e migliorare la qualità della vita nelle città.