Commissione antimafia a Favara, Cutró: “lo Stato è orgoglioso della mia denuncia?”

“È di ieri la notizia dell’incontro della Commissione Antimafia Regionale con le autorità pubbliche e istituzionali della Provincia di Agrigento. I convenuti hanno sottolineato la necessità di contrastare la cultura dell’indifferenza, della omertà richiamando i cittadini al senso del dovere civico, all’orgoglio. Tutte sollecitazioni pienamente condivisibili se non fosse per il fatto che se il tessuto sociale è debole bisogna allora ammettere che anche lo Stato nelle sue articolazioni sul territorio è altrettanto debole. Su questo e sulla mancanza di fiducia dei cittadini verso lo Stato bisognerebbe andare pienamente a fondo. Dire lo Stato c’è non è sufficiente, non basta e diventa solo uno slogan. Ascoltando gli interventi dei convenuti mi pare si possa dire che “lo Stato c’è” più che una affermazione sembra l’evocazione di un fantasma a tratti assente, distratto e che non c’è mai quando sarebbe necessario che ci fosse. Ed ancora, il sottoscritto testimone di giustizia, unitamente alla mia famiglia, è orgoglioso della sua scelta di denunciare i mafiosi ma, possiamo con altrettanta certezza affermare che lo Stato sia orgoglioso della mia denuncia? Di considerare la mia famiglia un esempio di coraggio civile da sostenere senza se e senza ma? Le denunce sono pochissime? Sono d’accordo ma, siete sicuri che la causa del calo delle denunce sia dovuta alla mancanza di orgoglio e/o all’omertà dei cittadini di una intera provincia? A me pare questa una analisi tanto facile quanto banale, ritengo infatti che le cause andrebbero meglio approfondite magari con maggiore onestà intellettuale da parte di tutti. Tutti nessuno escluso!” Così in una nota il testimone di giustizia Ignazio Cutró.