Contrasto ai parcheggiatori abusivi: i Carabinieri denunciano un 75enne

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, spesso causa di disagio e insicurezza per cittadini e turisti, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha intensificato i controlli e, in tale contesto, i militari del Nucleo Radiomobile hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di 75 anni, residente a Catania, per la violazione di un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR.

Il controllo rientra in una più ampia e costante attività di vigilanza del territorio, mirata a garantire il rispetto delle misure di prevenzione adottate nei confronti di soggetti già destinatari di specifici provvedimenti restrittivi, emessi per contrastare comportamenti illeciti e tutelare la sicurezza e il decoro urbano. Nel corso dei servizi, la gazzella ha accertato la presenza del 75enne all’interno di una delle zone del centro cittadino sottoposte a divieto, nonostante fosse formalmente destinatario del DASPO Urbano. L’uomo, dunque, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

L’azione di controllo si inserisce in una strategia più ampia che affianca l’attività repressiva a quella preventiva, con l’obiettivo di ripristinare condizioni di legalità nelle aree urbane maggiormente sensibili della città.