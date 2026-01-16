Catania

Contrasto ai parcheggiatori abusivi: i Carabinieri denunciano un 75enne

Il 75enne è stato sorpreso all’interno di una delle zone del centro cittadino sottoposte a divieto, nonostante fosse formalmente destinatario del DASPO Urbano

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, spesso causa di disagio e insicurezza per cittadini e turisti, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha intensificato i controlli e, in tale contesto, i militari del Nucleo Radiomobile hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di 75 anni, residente a Catania, per la violazione di un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR.

Il controllo rientra in una più ampia e costante attività di vigilanza del territorio, mirata a garantire il rispetto delle misure di prevenzione adottate nei confronti di soggetti già destinatari di specifici provvedimenti restrittivi, emessi per contrastare comportamenti illeciti e tutelare la sicurezza e il decoro urbano. Nel corso dei servizi, la gazzella ha accertato la presenza del 75enne all’interno di una delle zone del centro cittadino sottoposte a divieto, nonostante fosse formalmente destinatario del DASPO Urbano. L’uomo, dunque, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

L’azione di controllo si inserisce in una strategia più ampia che affianca l’attività repressiva a quella preventiva, con l’obiettivo di ripristinare condizioni di legalità nelle aree urbane maggiormente sensibili della città.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Gela

Incendio al McDonald’s, paura e danni 
Catania

Aggredito dal figlio dopo aver rifiutato la richiesta di denaro: arrestato 41enne
Catania

Contrasto ai parcheggiatori abusivi: i Carabinieri denunciano un 75enne
Ribera

All’ospedale di Ribera entra in funzione la nuova Tac, Ruvolo: “risposta concreta per il territorio”
Agrigento

Ecua, il cartello sociale incontra il Prefetto: “la politica assuma decisioni chiare e responsabili”
Catania

Pedinano orafo e lo rapinano di quasi 200mila euro in gioielli, due arresti 
banner italpress istituzionale banner italpress tv