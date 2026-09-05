Controcorrente prepara il dopo Schifani, La Vardera: “Pronti a portare il modello Agrigento alla Regione”





Noi siamo in un campo che è alternativo al Governo Schifani. Diciamo ai compagni del Campo Largo che noi siamo pronti a portare il Modello Agrigento a livello regionale ma se c’è la volontà di tutti, e penso che al termine di questa due giorni ci sarà”.

La Vardera poi interviene anche sulla composizione dei Panel a cui sono stati invitati pezzi del centrodestra, come l’eurodeputato Marco Falcone e il deputato Giorgio Mulé, ma nessun componente del Governo regionale.

“Sono stati inviti mirati, con persone che sono in crisi con Schifani e che non potevano dire di no – ha ammesso La Vardera -. Un momento di confronto con chi la pensa diversamente da noi e un momento di confronto politico che servirà a presentare anche le prime dieci cose che dovrà fare il presidente della Regione”. A puntare con determinazione per una nomina diretta, invece che un passaggio ritenuto sostanzialmente superfluo delle primarie, è Alessandro Onorato, coordinatore nazionale di Progetto Civico, movimento che è confederato con Controcorrente.

“Controcorrente è il perno dell’alleanza. La Vardera candidato presidente è una forma di generosità verso il campo largo – ha detto Onorato -. Se servono le primarie facciamo le primarie, non è per noi un problema andare a cercare il consenso, per quanto sottrarranno tempo dalla campagna elettorale”.