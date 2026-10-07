Controlli sulla movida, interrotta serata in una discoteca: oltre 6 mila euro di multa

Nell’ambito dei servizi straordinari di vigilanza e controllo del territorio disposti per garantire la sicurezza nelle aree della “movida” cittadina, durante lo scorso fine settimana la Polizia di Stato ha effettuato mirati accertamenti presso diversi esercizi pubblici del capoluogo etneo.

I poliziotti della squadra amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno effettuato un primo accertamento presso un chiosco della zona Barriera. Al titolare dell’attività è stata contestata la violazione della norma che vieta la vendita di bevande alcoliche oltre la mezzanotte, applicando una sanzione pecuniaria pari a 6.666 euro. I controlli sono, poi, proseguiti nella zona del centro storico, interessando un locale ubicato nei pressi del faro Biscari. I poliziotti hanno riscontrato lo svolgimento di una serata danzante in piena attività, in violazione delle prescrizioni imposte dalla licenza, che ne prevedeva, invece, la chiusura improrogabile entro le ore 3. Dalle verifiche amministrative e di sicurezza è, inoltre, emersa la totale assenza del presidio antincendio obbligatorio, dell’apparecchiatura per il test del tasso alcolemico a disposizione dell’utenza, delle tabelle alcolemiche informative e della necessaria relazione tecnica di impatto acustico.

A tutela dell’incolumità e della sicurezza degli avventori presenti, i poliziotti hanno disposto l’immediata sospensione dell’intrattenimento danzante, provvedendo a far defluire il pubblico all’esterno della struttura in modo ordinato e senza criticità. Il responsabile è stato denunciato per violazione delle prescrizioni della licenza, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.666 euro per la prosecuzione della somministrazione di bevande alcoliche oltre il limite consentito delle ore 3. I controlli proseguiranno con cadenza costante e su tutto il territorio comunale per assicurare il rispetto della legalità, della quiete pubblica e della sicurezza nei luoghi di aggregazione notturna.