Covid: Gimbe, in Sicilia stabile l’incidenza dei contagi

Nella settimana 7-13 settembre si registra un stabilità dell’incidenza dei contagi Covid: 4 per 100.000 abitanti, e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (4,1%) rispetto alla settimana precedente. Sono i dati del report settimanale della Fondazione Gimbe che riguardano la Sicilia. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica (6,9%) e in terapia intensiva (1,2%) occupati da pazienti Covid-19.

L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia vede Trapani con 11 (0 rispetto alla settimana precedente); Catania 6 (+195,7% rispetto alla settimana precedente); Enna 4 (+250%); Palermo 4 (-36,6%); Messina 2 (-11,8%); Agrigento 2 (-9,1%); Caltanissetta 2 (-14,3%); Ragusa 2 (-68,8%) e Siracusa 1 (-33,3%).