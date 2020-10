Covid, il commissario ASP Zappia si reca a Sambuca di Sicilia e a Santa Margherita Belìce

Presenza diretta nei luoghi di maggiore sofferenza, sostegno alle collettività più colpite, sinergia costante con i sindaci per garantire massima assistenza. Questo, in sintesi, il significato della presenza del commissario straordinario ASP, Mario Zappia, presso i comuni di Sambuca di Sicilia e Santa Margherita del Belìce nel corso della mattinata odierna. Dopo aver pianificato passo-passo ed in stretto raccordo con l’Assessorato Regionale alla Salute tutte le azioni utili a fronteggiare la repentina diffusione di contagi da Covid-19 presso i due centri della provincia orientale, impiegando una consistente dotazione di uomini e mezzi, Zappia ha deciso di recarsi in piena zona rossa incontrando il sindaco di Sambuca, Leonardo Ciaccio, e successivamente anche il primo cittadino di Santa Margherita, Francesco Valenti.





“La mia presenza in questi comuni – ha dichiarato il commissario ASP – non assume un semplice significato simbolico né, tantomeno, rappresenta un atto formale. Scaturisce invece dall’intenzione di prendere diretta visione delle criticità e, al contempo, dal desiderio di offrire il massimo sostegno alle comunità locali le quali, in un periodo già segnato da difficoltà e preoccupazioni generali legate alla pandemia, stanno vivendo sofferenze ancor maggiori”.