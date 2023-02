Creare un post su Facebook

I social media occupano una nicchia importante nella vita di una persona che cerca di stare al passo con tutte le tendenze del momento. La risorsa globale più popolare è Facebook, utilizzata da persone di tutto il mondo. Aiuta non solo a comunicare con gli amici e a fare nuove conoscenze. Il sito fornisce accesso alle notizie e viene utilizzato come piattaforma commerciale online. Oggi vi spieghiamo come creare post facebook a cosa serve e quale la piattaforma ad esempio Vista Create si può utilizzare. Leggete bene questo articolo e vi sarà ben chiaro come farlo per non ammettere tanti errori di molta gente in generale.

Tipi di post su Facebook

Le pagine pubbliche e i gruppi con molti membri pubblicano quotidianamente diversi tipi di informazioni. Lo scopo principale di questi post è attirare l’attenzione. La progettazione del post è una parte importante del lavoro di un moderatore o di un amministratore. Volete che i vostri follower siano interessati al contenuto e non si limitino a cliccare. Cosa si può pubblicare su Facebook e quali sono i formati a disposizione degli utenti?

Testo standard. Qui si descrivono i propri pensieri, suggerimenti o novità. È possibile allegare foto e video, aggiungere emoji e adesivi ai propri post.

Album fotografico. Questa funzione è più adatta per i prodotti o i servizi, in quanto è possibile caricare fino a 1000 foto in un unico post.

Sondaggio. È perfetto per statistiche, concorsi o votazioni, per sapere cosa pensano le persone di questo o quell’articolo.

Suggerimento. Questo formato è ideale per tutti i tipi di promozioni, negozi ed eventi che offrono sconti ai partecipanti attivi. Se un utente risponde a un’offerta, riceverà un’e-mail in cui saprà come ottenere ciò che gli viene offerto in un post.

Evento. Per liberare il feed del gruppo o della pagina, tutti i post relativi all’evento saranno visualizzati in una pagina separata. E sarà visto dalle persone che si sono iscritte a questo evento.

Come si può vedere, ci sono molti modi per fornire le giuste informazioni agli abbonati. È importante saperli usare correttamente per mantenere l’interesse delle persone nei propri post. Un pubblico di milioni di visitatori è la chiave per diffondere qualsiasi tipo di informazione, basta imparare a connettersi con tutti.

Come creare un post su Facebook

Cerchiamo di capire come progettare la vostra pubblicazione in modo che tutti coloro che la vedranno saranno interessati e coinvolti. Innanzitutto, evitate i testi lunghi, sono noiosi. Le informazioni importanti sono meglio servite in post brevi, con poche frasi. Se è molto, dividetelo in parti e pubblicatele separatamente.

In secondo luogo, evitate di avere più link in un post, perché il lettore si confonderà su dove deve andare.

Non chiedete direttamente i like, è ripugnante. Per approvare un post, l’abbonato deve essere interessato a qualcosa. Offrite un bonus o una sorpresa interessante per il voto che date. Ma è importante mantenere la promessa, per non perdere il pubblico.

Oltre a questo, esistono diversi componenti per i post di Facebook che aiutano a renderli più rilevanti.

Titolo

Una parte estremamente importante per un post, soprattutto se contiene un link da cliccare. È il titolo che cattura per primo l’attenzione e che è destinato a coinvolgere il lettore. Ricordate che è importante limitarsi a poche parole per non perdere l’interesse. L’headline ideale è un titolo di 5-6 parole che contiene una domanda o un mistero che l’abbonato vorrà conoscere. È possibile creare un titolo nei documenti aggiunti alla pagina. A tal fine, passare il cursore sul pulsante “altro” nella parte superiore della finestra di pubblicazione. Dall’elenco a discesa selezionare “crea documento”.

Testo

Al momento, il limite per la componente testuale di un post su Facebook è di oltre 63.000 caratteri. Ma non dimenticate che quasi nessuno ama i post lunghi. Quando si scorre il news feed, raramente si apre una storia completamente enorme. Per una pubblicità o un annuncio, sono sufficienti poche frasi che non travolgono il lettore con un significato profondo.

Immagine

C’è molto spazio per l’immaginazione. È possibile allegare al post una foto personale, un’immagine da Internet o uno screenshot da un video. È possibile creare collage, elaborare e migliorare le foto, creare didascalie e vari effetti. È importante che l’immagine sia in linea con il post, ma che non ne riveli completamente il contenuto.

Video

Questo punto è probabilmente il più facile da capire. Allegate un video al vostro post, aggiungete qualche frase interessante e la gente lo guarderà. Facebook dispone anche di una funzione di “live streaming” che consente di trasmettere un evento o un messaggio.

Conclusioni

Noi abbiamo capito come creare e progettare i vostri post su Facebook. Tuttavia, bisogna anche ricordare che la cosa più importante è il contenuto. Anche il post più bello non verrà letto se è analfabeta o semplicemente poco interessante. Quindi pensate in anticipo ai vostri testi (e non scrivete troppo!), scegliete delle belle immagini e controllate che i vostri post non siano letterati. Questo vi aiuterà a interessare gli utenti e a fidelizzarli.

https://unsplash.com/photos/CTZhGbSxWLI