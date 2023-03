DCA in Italia, +40%: l’importanza di affidarsi agli esperti

I disturbi alimentari, come bulimia, anoressia e binge eating, rappresentano da sempre un grave problema, soprattutto per i ragazzi nella fascia d’età adolescenziale.

L’incidenza di questi disturbi – che si collocano tra le prime cause di morte tra gli adolescenti – è aumentata esponenzialmente durante la pandemia di Covid-19: nei primi sei mesi, in particolare, più del 40% degli adolescenti ha sviluppato un DCA (Disturbo del Comportamento Alimentare), come emerge dallo studio dall’Istituto superiore di sanità ripreso da Rai News.

I pericoli nascosti delle diete “fai da te”

I disturbi alimentari necessitano costantemente di un’attenzione specifica. Negli ultimi anni, sempre più diete “fai da te” stanno circolando in rete o in televisione, diffondendo idee sbagliate e distorte dell’alimentazione.

Apparentemente innocue, queste diete possono causare degli squilibri nutrizionali non indifferenti che, nei casi peggiori, sfociano in disturbi del comportamento alimentare.

Ne è un esempio la “dieta della sposa cadavere”, un regime alimentare che non prevede un menù, ma solo una regola: assumere pochissime calorie al giorno. Un trend pericoloso, che impone una dieta nociva con un quantitativo di calorie estremamente rischioso e inadeguato.

Aumenta l’interesse per il settore della nutrizione: formazione

Parallelamente a queste gravi tendenze, sempre più persone si stanno interessando al mondo della nutrizione, anche sui social. Da questo deriva infatti il successo dei cosiddetti “nutritional influencers”, che condividono con i followers il proprio regime alimentare sano, equilibrato e abbinato allo sport, al fine di diffondere uno stile di vita healthy.

Ma per chi soffre di determinati disturbi – e non vuole semplicemente dimagrire – è fondamentale non fidarsi solo dei social network e rimettersi alle cure di un esperto. Gli specialisti a cui affidarsi, o affidare i propri figli, per affrontare un argomento così delicato sono diversi: anzitutto i nutrizionisti, che grazie alle competenze maturate negli ambiti della biologia, della chimica e non solo, sono in grado di valutare i bisogni energetici e nutritivi di ciascuno.

Scienze della Nutrizione è una facoltà che costituisce un corso di laurea specifico: il percorso per poter arrivare a esercitare la professione non è sicuramente breve, né semplice, ma oggi è possibile usufruire anche di percorsi di studio agevolati, a distanza. Il diploma di laurea in Scienze della Nutrizione Umana, infatti, si può ottenere anche online. Scelto oggi da sempre più studenti, lo smart-learning offre l’opportunità di organizzare in completa autonomia il proprio studio.

Tuttavia, dal momento che i DCA hanno cause diverse, oltre ai nutrizionisti è importante affidarsi anche ad altri specialisti. Per esempio psichiatri e psicologi, ma anche endocrinologi, cardiologi e gastroenterologi.

Cresce l’occupazione nel campo della nutrizione

La crescita dell’interesse per l’ambito della nutrizione umana negli ultimi anni è visibile anche dai dati, sia per quanto riguarda il tasso di occupazione del settore, che ha superato l’83%, sia per il numero degli iscritti ai corsi di laurea LM-61 (ossia la classe delle lauree magistrali in Scienze della Nutrizione Umana) che, solo nell’anno accademico 2021/2022, ha registrato un numero di iscritti pari a 7.000 studenti.