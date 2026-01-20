Agrigento

Debito di Aica verso Siciliacque, si va al muro contro muro: “Dateci 23 milioni di euro”

Convocato un incontro bilaterale giovedì: il Sovrambito vuole sia versato anche il 100% del corrente

Pubblicato 2 ore fa
Da Gioacchino Schicchi

Si pensava che sarebbe bastato un confronto formale per riportare la “pace” ma così non è stato. Anzi. Quello che è andato in scena stamattina alla Regione, durante il tavolo tecnico convocato per volontà del Governatore Renato Schifani sulla orma nota questione del debito milionario di Aica verso Siciliacque è stato un vero muro contro muro. Alla data della convocazione dell’incontro, si ricorderà, non mancò il giubilo, ma subito dopo la riunione i toni paiono meno festanti.

Il sovrambito, infatti, non intenderebbe aspettare oltre per recuperare la sorte capitale delle somme vantate dal gestore idrico, cioè oltre 23 milioni di euro, e intenderebbe procedere comunque con la richiesta delle somme. Aica, dal canto suo, incassato al momento un “no” della Regione sulle ipotesi fin qui avanzate di riduzione del debito scorporando le somme provenienti dal dissalatore di Porto Empedocle e del Favara di Burgio, ha continuato a sostenere che Siciliacque potrà essere (almeno in parte) ripagata proprio con il fondo di rotazione creato all’interno della Finanziaria regionale 2025 e chiede al sovrambito una soluzione transattiva della vicenda, come aveva già fatto in passato. Non solo, la società privata e regionale chiede il pagamento del corrente, quindi le fatture maturate a novembre e a breve anche quelle di dicembre. Aica, dal canto suo, si sta limitando a pagare circa il 70% ritenendo che si debba regionare sui temi di cui sopra (dissalatori e Favara di Burgio), ma il rischio intravisto da alcuni è che così non si rispetti una delle condizioni fissate nella legge Finanziaria come essenziali per la garanzia del trasferimento.

A cercare una sintesi e di superare la crisi è stato l’assessore regionale Colianni, che avrebbe chiesto alle parti di incontrarsi e definire le proprie posizioni: è stato quindi fissato una riunione bilaterale Aica-Siciliacque per giovedì, cui si aggiunge un altro incontro in Assessorato martedì prossimo. La percezione è che il livello dello scontro si stia alzando a livelli di guardia senza, al momento, vantaggi visibili per la società consortile agrigentina ma soprattutto che il sovrambito non voglia/possa concedere più nulla al gestore.

Argomenti Correlati:#aica#siciliacque

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Università, via libera al prestito d’onore per gli studenti
Agrigento

Maltempo, domani allerta gialla in provincia di Agrigento
Agrigento

Allerta meteo, i locali di San Leone colpiti duramente dal maltempo: danni ingenti (VIDEO)
di Gioacchino Schicchi

Debito di Aica verso Siciliacque, si va al muro contro muro: “Dateci 23 milioni di euro”
Agrigento

Ubriachi al volante e violazioni del codice della strada, il bilancio dei controlli della polizia 
Santa Margherita Belice

Maltempo, la conta dei danni a Santa Margherita di Belice
banner italpress istituzionale banner italpress tv