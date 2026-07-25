Licata

Destinatario di misura cautelare, 24enne di Licata arrestato appena scende dall’aereo 

Il 24enne era destinatario di una misura dei domiciliari per gestione illecita di rifiuti, arrestato in aeroporto

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 24 anni, di Licata, destinatario di un provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale di Caltanissetta, relativo all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il 24enne è stato individuato dai poliziotti della Polizia di Frontiera su un volo partito da Tirana ed atterrato nell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania. Nei suoi confronti era stata emessa la predetta misura cautelare per reati concernenti l’attività di gestione non autorizzata di rifiuti e per traffico illecito di rifiuti.

Pertanto, per dare seguito al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, gli agenti della Polizia di Frontiera, in servizio presso lo scalo aeroportuale catanese, hanno proceduto a fermare l’uomo, subito dopo le fasi di sbarco dei passeggeri. Non appena ultimate le operazioni, i poliziotti lo hanno raggiunto, bloccato e condotto negli uffici di Polizia dove è stato identificato in modo compiuto. Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato condotto nella sua abitazione per la sottoposizione agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza di Gela.

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