Dighe piene ma acqua ferma, Daino: “A rischio economia e tenuta sociale del territorio”

“Siamo davanti a una situazione gravissima. Dopo mesi di emergenza siccità, oggi il problema non è la mancanza d’acqua, ma l’incapacità di distribuirla”. È l’allarme lanciato da Salvatore Daino, presidente del Consorzio di tutela dell’Arancia di Ribera DOP, che denuncia le difficoltà del sistema irriguo nonostante le riserve idriche presenti negli invasi.

“Le dighe sono piene, ma l’acqua non arriva alle aziende agricole. È uno scenario assurdo e fuori da ogni logica che rischia di provocare danni enormi a un comparto già messo a dura prova”, dice Daino che punta l’attenzione sulle criticità che interessano il sistema dei Consorzi di bonifica, tra carenza di personale, stipendi bloccati e interventi di manutenzione che procedono a rilento.

“Questa volta non è solo una questione agricola. È in gioco la tenuta economica e sociale di interi territori. Dietro ogni azienda ci sono famiglie, lavoratori e investimenti che non possono essere lasciati nell’incertezza. Il presidente del Consorzio di tutela contesta inoltre la richiesta di pagamento anticipato rivolta agli agricoltori. È francamente difficile comprendere come si possa chiedere agli utenti di pagare in anticipo un servizio che, ad oggi, non viene ancora garantito. Prima si assicuri l’erogazione dell’acqua e la piena funzionalità della rete irrigua, poi si chiedano i relativi corrispettivi. Diversamente si alimentano soltanto sfiducia e tensioni tra gli operatori del settore. Da qui l’appello alle istituzioni affinché vengano adottate misure immediate per garantire la piena operatività della rete irrigua. Non possiamo permettere che inefficienze e ritardi burocratici compromettano una stagione fondamentale per l’agricoltura siciliana. Servono risposte subito, prima che le conseguenze diventino irreversibili”, ha concluso Daino.