Dipendente di Aica trovato morto in casa, malore fatale per 55enne 

Dramma ad Agrigento. Un cinquantacinquenne dipendente di Aica, Fabio Gallo, è deceduto a causa di un probabile malore che non gli ha lasciato scampo. Il suo cadavere è stato rinvenuto in casa da una parente dopo che i colleghi di lavoro – dopo non aver ricevuto più sue notizie – hanno lanciato l’allarme. Gallo, conosciuto e stimato in città, svolgeva mansioni di magazziniere nell’azienda idrica. Questa mattina non si era presentato al lavoro e, soprattutto, non aveva risposto alle chiamate dei colleghi. Così un parente si è recata nella sua abitazione e ha fatto la tragica scoperta. L’ipotesi principale è quella del malore. Gallo soffriva di una cardiopatia ma saranno gli esami a stabilirne con esattezza la causa del decesso.

La presidente dell’Aica, Danila Nobile dopo avere appreso la notizia ha dichiarato: “A nome mio, del Consiglio di amministrazione e di tutta AICA, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del nostro dipendente Fabio Gallo, che prestava servizio presso il magazzino aziendale. La notizia ci ha profondamente addolorati. In questo momento di grande dolore, tutta la comunità aziendale si stringe con sincero affetto e commozione attorno alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene. Fabio resterà nel ricordo dei colleghi e di tutta AICA per il suo contributo umano e professionale. Alla famiglia rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze e la piena vicinanza dell’Azienda”.