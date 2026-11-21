È di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Strada provinciale Comiso-Santa Croce Camerina, nel Ragusano. I quattro passeggeri viaggiavano in un Fiat Doblò che è finito contro il guardrail nei pressi del mercato ortofrutticolo di Santa Croce Camerina. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Ragusa e da Vittoria, che hanno estratto i feriti dalle lamiere affidandoli ai soccorritori del 118. Tre feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Ragusa e VIttoria, un quarto, in codice rosso, è stato trasportato in elicottero a Catania. Sul posto anche la polizia stradale.