Oggi i funerali di Marianna Bello, lutto cittadino a Favara 

Si svolgeranno domani pomeriggio – alle ore 16 – presso la chiesa Madre di Favara i funerali di Marianna Bello, la trentottenne deceduta in seguito all’alluvione che ha colpito il paese dell’agrigentino lo scorso 1 ottobre. Il cadavere della donna, madre di tre figli, è stato rinvenuto questa mattina da alcuni cacciatori nel letto del fiume Naro. Le ricerche sono andate avanti per quasi venti giorni fino al ritrovamento di oggi. La procura di Agrigento – con il pm Gaspare Bentivegna – ha deciso di non disporre l’autopsia riconsegnando la salma ai familiari per l’ultimo saluto.

A Favara, così come stabilito dal sindaco Antonio Palumbo, sarà lutto cittadino. “Non possiamo gioire, nemmeno dopo oltre due settimane di ricerche che hanno visto servitori dello Stato e volontari lavorare fino allo sfinimento prima per tentare di soccorrerla e poi, quando ogni speranza si era spenta, almeno si ritrovarla. Non possiamo gioire perché Marianna non potrà più riabbracciare i suoi bambini e la sua famiglia. Adesso è solo il momento del silenzio e del dolore.”