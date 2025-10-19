Trovato il cadavere di Marianna Bello

Il cadavere rinvenuto questa mattina tra Cannatello e Zingarello è di Marianna Bello. La donna era stata inghiottita da acqua e fango lo scorso uno ottobre durante l’alluvione che ha messo in ginocchio Favara. Le ricerche della donna, 38 anni, madre di tre figli, sono andate avanti per quasi venti giorni. Stamattina alcuni cacciatori, impegnati in una battuta, hanno fatto la macabra scoperta. Il corpo, secondo prime ricostruzioni, era in un canale di scolo che conduce a mare.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno blindato un intero quartiere chiudendo tutte le vie d’accesso. Presenti anche i Vigili del fuoco ed il personale sanitario. Il pm di turno, Gaspare Bentivegna, è arrivato sui luoghi. I familiari, appresa la notizia, hanno raggiunto il luogo per il riconoscimento; la presenza dei tatuaggi, uno dei quali al polso, è stato utile per confermare che il corpo fosse quello di Marianna.

Le ricerche di Marianna hanno tenuto con il fiato sospeso un’intera provincia che ha pregato ogni giorno per il suo ritrovamento.

Proprio ieri la famiglia della donna – con in testa la sorella ed il marito – ha parlato pubblicamente per la prima volta chiedendo il proseguimento delle operazioni per dare un luogo di riposo certo e degno alla congiunta. I familiari hanno anche annunciato un esposto alla procura della Repubblica per accertare eventuali responsabilità: dal colore dell’allerta meteo di quel tragico 1 ottobre allo stato di manutenzione del convogliatore delle acque in cui è stata risucchiata la sfortunata ragazza.