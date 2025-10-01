Favara

Donna dispersa a Favara, il momento in cui viene travolta dall’acqua (VIDEO)

Le immagini video del terribile momento

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione



Sono ore di apprensione per la scomparsa di Marianna Bello, 38 anni, travolta dalla furia dell’acqua a Favara. In queste ore sta girando sui canali social un video, dove si vede la donna, scendere dall’auto, dirigersi verso il fruttivendolo forse nel tentativo di mettersi in salvo, quando viene trascinata dall’acqua verso il canalone. Sono stati pochi minuti, se non secondi, un terribile momento; le persone hanno iniziato a gridare, ma nessuno è riuscito ad afferrare la donna.

Questa mattina nostra Città è stata travolta da un’ondata imprevedibile di forte maltempo. Si trattava di una semplice allerta gialla, ma su Favara sono piovute decine di centimetri di acqua che hanno messo il paese in ginocchio. Al momento stiamo ricercando una donna dispersa. Siamo in campo da questa mattina per sostenere le attività che forze dell’ordine, protezione civile regionale e comunale, vigili urbani e vigili del fuoco stanno conducendo con abnegazione e senza risparmiarsi. Grazie a questi servitori dello Stato”, queste le parole del sindaco Antonio Palumbo che sta partecipando alle ricerche insieme vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i Carabinieri, la protezione civile, i familiari della donna, e molti cittadini. “Invito tutti, dice il sindaco, in questo momento a evitare di diffondere notizie non verificate e soprattutto vi chiedo di continuare a prestare attenzione e a non compiere azioni avventate”.

Tra qualche ora arriveranno anche i sommozzatori dei Vigili del fiume perchè si teme che la donna sia stata trascinata dalle acque dentro un canalone che sfocia in un affluente del fiume Naro.

