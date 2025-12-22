Sicilia by Italpress

Donna ferita a colpi di fucile a Palermo, la Prefettura istituisce una nuova “zona rossa”

PALERMO (ITALPRESS) – Una quarta “zona rossa”, a vigilanza rafforzata, sarà istituita dalla Prefettura di Palermo. E’ stato deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Massimo Mariani, per una aggiornata valutazione degli assetti della sicurezza urbana, con particolare riferimento all’area prospiciente Piazza Nascè, dove la notte tra sabato e […]

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione
0 commenti
Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Sicilia by Italpress

Donna ferita a colpi di fucile a Palermo, la Prefettura istituisce una nuova “zona rossa”
Lampedusa

Condannato per scafismo, riceve la grazia dal Presidente Mattarella
Agrigento

Temporali in arrivo, la Protezione civile dirama l’allerta gialla
Palermo

Spari a Palermo, individuato il giovane: indagato
Ultime Notizie

Rapina negozio e ferisce commesso, incastrato da Dna
di Irene Milisenda

Premio Progresso, riconoscimento speciale al prefetto Caccamo: “La Prefettura punto di riferimento del territorio”
banner italpress istituzionale banner italpress tv